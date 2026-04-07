Crisis sanitaria en morgue de la Pampa: denuncian olores por cuerpos sin refrigeración

Profesionales en salud denunciaron una crisis sanitaria en la morgue del hospital de la Pampa de la Isla, debido a la falla en las cámaras de refrigeración, situación que habría provocado la descomposición de al menos cinco cuerpos y la emisión de olores nauseabundos en el recinto hospitalario.

La representante del Fesirmes, Patricia Villca, informó que el problema se arrastra desde hace aproximadamente una semana; sin embargo, en las últimas horas las cámaras dejaron de funcionar completamente, agravando las condiciones en la morgue.

“Estamos comunicando esta crisis sanitaria que está pasando en el sector salud, más que todo aquí en el hospital Pampa de la Isla. Estamos atravesando un colapso en la parte de la morgue, con cinco cuerpos en mal estado, causando olores nauseabundos”, manifestó.

Villca señaló que, ante la falla de los equipos, se estaría utilizando un aire acondicionado recientemente reparado, lo cual según explicó no cumple con las condiciones adecuadas para la conservación de los cuerpos.

La situación, afirmó, no solo afecta al personal médico, sino también a pacientes y familiares que acuden al hospital. “No tenemos ni las mínimas condiciones sanitarias. Los pacientes están vomitando; la insalubridad es evidente”, denunció.

Asimismo, los profesionales de salud hicieron un llamado urgente a las autoridades para que atiendan el problema de manera inmediata, al considerar que existe un riesgo de contaminación dentro del centro hospitalario.

“Estamos siendo contaminados aquí en el hospital, tanto pacientes como familiares y el personal de salud. Exigimos condiciones dignas para trabajar y para los cuerpos, que merecen respeto”, concluyó la representante.

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