Tarjetas sin restricciones: esto es lo que puedes hacer desde ahora

Con el levantamiento de restricciones en el sistema financiero, los usuarios en Bolivia pueden volver a utilizar sus tarjetas de crédito y débito con mayor normalidad para compras por internet, pagos digitales y operaciones internacionales.

La medida beneficia a más de 2,7 millones de usuarios y más de 8 millones de tarjetas emitidas, según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

¿Qué puedes hacer ahora?

Con la reactivación del sistema, las tarjetas permiten nuevamente:

Compras en plataformas internacionales

Pago de suscripciones digitales y servicios online

Acceso a plataformas educativas y herramientas de trabajo

Uso de servicios en la nube y aplicaciones digitales

Pagos en el exterior (viajes, hoteles, salud y más)

Esto facilita actividades cotidianas vinculadas al entorno digital y global.

Uso en viajes y consumo internacional

Las tarjetas podrán utilizarse nuevamente en comercios, hoteles y servicios turísticos en el extranjero, devolviendo la posibilidad de realizar pagos sin mayores restricciones durante viajes.

En el caso de tarjetas de crédito, el uso dependerá de la capacidad de pago del usuario.

Límite en débito y mayor flexibilidad

Para tarjetas de débito, se establece un límite inicial de 500 dólares, que podrá ampliarse según cada entidad financiera y sus políticas internas.

Esto permite cubrir desde gastos pequeños hasta consumos mayores, dependiendo del banco.

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