Luto en el fútbol: se apaga la vida del DT de Rumania

El fútbol mundial se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del entrenador rumano Mircea Lucescu a los 80 años. El estratega perdió la vida luego de permanecer varios días internado, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un entrenamiento de la Selección de Rumania, en la previa de un partido de repechaje ante Turquía.

La noticia generó conmoción en el entorno deportivo internacional, especialmente por la trayectoria y legado que dejó Lucescu en el fútbol europeo. Considerado uno de los técnicos más influyentes de su país, dedicó gran parte de su vida a los banquillos, marcando una época en distintos clubes.

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde el Shakhtar Donetsk, institución donde vivió su etapa más exitosa. El club expresó sus condolencias a la familia del entrenador, recordando su legado imborrable: dirigió al equipo entre 2004 y 2016, acumulando 573 partidos y conquistando 22 títulos, entre ellos la histórica Copa de la UEFA en 2009.

Además, Lucescu se consolidó como el entrenador más exitoso en la historia del club ucraniano, dejando un registro difícil de igualar en cuanto a títulos, temporadas y partidos dirigidos.

En medio del dolor, el mundo del fútbol despide a una figura que trascendió generaciones. Su nombre queda grabado para siempre en la historia del deporte, mientras familiares, amigos y aficionados le rinden homenaje.

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