Fallece jugador durante un partido de la Liga Camireña en Santa Cruz

La Liga Deportiva Camireña atraviesa momentos de profundo pesar tras el fallecimiento de un jugador la tarde del viernes 10 de enero mientras se disputaba un encuentro deportivo.

El hecho se registró en la cancha 6 de Febrero, ubicada entre la Radial 10 y la avenida Che Guevara. De acuerdo con la información, Elvio Pedraza se desplomó repentinamente en el campo de juego y, pese a los esfuerzos de las personas presentes por reanimarlo, no respondió.

Efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron al traslado del cuerpo hasta la morgue de la Pampa de la Isla. Se aguarda el informe del médico forense, quien en las próximas horas confirmará las causas del deceso.

El fallecido era residente camireño y vivía en el departamento de Santa Cruz. Formaba parte de la liga que agrupa a residentes camireños, una organización deportiva que funciona como una mutual de exjugadores y participa en competencias interligas en el departamento cruceño.

Ante lo sucedido, la asociación deportiva decidió suspender sus actividades y declaró duelo en señal de respeto y solidaridad con la familia del jugador y la comunidad deportiva camireña.

