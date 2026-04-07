Detectan hoteles que operan por horas como moteles en Cochabamba

En el centro de Cochabamba, autoridades municipales detectaron que algunos hoteles, hostales y residenciales estarían funcionando bajo una modalidad distinta a la registrada, ofreciendo habitaciones por horas en lugar de estadías tradicionales por días.

La verificación fue realizada por la Intendencia Municipal a través de Defensa del Consumidor, luego de realizar seguimiento a publicaciones en redes sociales donde se promocionaban habitaciones con tarifas por hora.

Oferta por horas en alojamientos

De acuerdo con la inspección, varios establecimientos ubicados cerca de la plaza 14 de Septiembre promocionan servicios como:

Habitaciones por una o pocas horas

Tarifas accesibles por tiempo reducido

Servicios similares a los de moteles de paso

Esta práctica fue evidenciada tanto en plataformas digitales como en la verificación presencial.

Posible incumplimiento normativo

Según autoridades municipales, esta modalidad contraviene el reglamento de hostelería vigente en la jurisdicción, ya que los hoteles deben operar bajo esquemas de hospedaje por días.

El responsable de Defensa al Consumidor de la Intendencia Municipal, Enrique Vizcarra, señaló que la situación fue identificada tras el monitoreo en redes y la inspección directa.

Competencia y regulación

Si bien el control inicial corresponde al municipio en temas de verificación, la regulación de este tipo de actividades recae en instancias departamentales como la Gobernación de Cochabamba.

Desde la Intendencia se exhortó a las autoridades competentes a intervenir para evaluar y corregir posibles irregularidades en estos establecimientos.

Durante los controles también se revisaron aspectos como:

Condiciones de higiene

Estado de limpieza

Productos utilizados en los ambientes

Las autoridades indicaron que estas inspecciones forman parte del control habitual en establecimientos abiertos al público.

Llamado a acciones

El municipio señala que no se trataría de un caso aislado, ya que existirían otros establecimientos bajo modalidades similares en el centro urbano.

Ahora, la expectativa está puesta en que las instancias competentes asuman acciones para regularizar la situación y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

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