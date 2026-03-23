Gobernación cruceña se definirá en segunda vuelta, según datos preliminares

Con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el avance del 92% en el sistema de resultados rápidos preliminares, la elección a la Gobernación de Santa Cruz se encamina a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, al no registrarse una diferencia mayor al 10% más uno requerido para una victoria directa.

Según el reporte, Juan Pablo Velasco lidera la votación con el 28,5%, seguido muy de cerca por Otto Ritter, quien alcanza el 26,7%. Esta estrecha diferencia confirma que ambos postulantes deberán enfrentarse en un balotaje.

Ajustada votación lleva a balotaje por la Gobernación de Santa Cruz

En tercer lugar se ubica el actual gobernador Luis Fernando Camacho con el 21,9%, quedando fuera de la contienda por la segunda vuelta. Más atrás aparecen Branko Marinković con 7,4% y Chi Hyun Chung con 4%.

El resto de los candidatos registra porcentajes menores: Miguel Kadima (3,9%), Gidon Dayan (2,0%), Mauricio Quesada (1,5%), Julio César Torres (1,5%), Vladimir Peña (1,4%) y Eduardo Pereira (0,8%).

Asimismo, el informe da cuenta de un 5% de votos en blanco y otro 5% de votos nulos.

El cómputo oficial aún continúa y estos resultados podrían variar; sin embargo, la tendencia marca con claridad que Santa Cruz definirá a su próximo gobernador en una segunda vuelta electoral.

Mira la programación en Red Uno Play