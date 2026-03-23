Segunda vuelta en Santa Cruz: JP Velasco y Otto Ritter se disputan la Gobernación, según Sirepre

Según los resultados rápidos preliminares presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la elección por la Gobernación de Santa Cruz se encamina a una segunda vuelta, luego de que ninguna candidatura alcanza la mayoría necesaria para una victoria en primera vuelta.

La dupla de Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre lidera con 28,52 % de los votos, seguida por Otto Ritter y Dianey Cava, que obtiene 26,68%, dejando en tercer lugar a Luis Fernando Camacho con el 21,93%.

De acuerdo con los datos procesados hasta las 21:20 de este domingo por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, ningún candidato alcanzó el 50% de los votos o que no logre al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.

En este escenario, las dos fórmulas más votadas avanzan a una nueva jornada electoral, donde se definirá a la próxima autoridad departamental.

El TSE mantiene la difusión de datos preliminares en tiempo real a través de la plataforma del Sirepre.

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