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Camacho reconoció resultados preliminares y felicitó a los candidatos al balotaje

El gobernador Luis Fernando Camacho aceptó los datos preliminares, pidió respetar la voluntad popular y anunció que esperará el cómputo oficial antes de definir acciones políticas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/03/2026 8:11

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El candidato y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras conocerse los resultados preliminares difundidos por el sistema Cirepre, que lo ubican en el tercer lugar en la contienda por la reelección.

En una declaración pública emitida luego de la jornada electoral, Camacho agradeció el respaldo recibido en las urnas y reconoció la decisión de la ciudadanía.

“Hoy los votantes han manifestado su voluntad y la voluntad del pueblo es sagrada y hay que respetar”, expresó, reafirmando su compromiso con el respeto a la democracia.

La autoridad también felicitó a los dos candidatos que continúan en carrera rumbo a la segunda vuelta, destacando la importancia de aguardar el cómputo oficial al 100% antes de asumir decisiones políticas. “Vamos a ser prudentes, esperemos que termine el escrutinio”, señaló.

 

Camacho aseguró que continuará trabajando por el desarrollo del departamento, haciendo énfasis en la necesidad de profundizar las autonomías y avanzar hacia un modelo federal. En ese marco, reiteró su defensa del modelo productivo cruceño y su intención de seguir impulsando iniciativas en beneficio de la región.

Asimismo, adelantó que su agrupación política ingresará a una nueva etapa. “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”, afirmó, al anunciar la reorganización de su equipo con miras a consolidar su proyecto político a futuro.

Respecto al proceso de transición, indicó que aguardará los resultados definitivos para coordinar la entrega de la Gobernación “con seriedad y transparencia”, reconociendo además la compleja situación económica que atraviesa la institución.

Finalmente, sostuvo que el nuevo escenario político requerirá del respaldo del Gobierno nacional para el próximo gobernador, especialmente en demandas vinculadas a la descentralización, la autonomía y el debate sobre el federalismo.

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