Cautelarán por tres delitos a 13 aprehendidos tras balacera en Paurito

Un operativo policial ejecutado en la zona de Paurito, en el sector del Plan 3000, derivó en un enfrentamiento armado entre efectivos de la Policía y un grupo de ciudadanos extranjeros, dejando como resultado la aprehensión de 13 personas, quienes serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas.

El Ministerio Público informó que ya presentó la imputación formal contra los detenidos por al menos tres delitos: organización criminal, portación ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa. Asimismo, se anticipó que se solicitará la detención preventiva en el penal de Palmasola, considerando el nivel de peligrosidad y los antecedentes de los implicados.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), entre los aprehendidos se encuentran 11 ciudadanos colombianos y dos bolivianos. Varios de ellos cuentan con antecedentes internacionales, incluyendo notificaciones rojas emitidas por Interpol.

Entre los detenidos destaca Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “El Mapaya”, quien sería el presunto cabecilla de la organización criminal colombiana denominada “Los Espartanos”. Esta estructura delictiva habría surgido tras la fragmentación de otro grupo criminal en Colombia y mantiene disputas territoriales con bandas rivales, además de estar vinculada a economías ilegales.

Las autoridades también señalaron que algunos de los involucrados tienen antecedentes en otros países de la región. Información preliminar indica que al menos cinco integrantes habrían sido expulsados de Chile por delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas.

El operativo que permitió estas capturas se realizó en un inmueble donde los sospechosos habrían reaccionado con disparos contra los uniformados, lo que provocó un cruce de fuego antes de lograr su reducción y traslado a dependencias policiales.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno prevé presentar públicamente a los aprehendidos en el transcurso de la jornada, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades en territorio nacional.

Las autoridades no descartan que, además del proceso judicial en Bolivia, se activen mecanismos internacionales para una posible extradición, tomando en cuenta las alertas y sentencias pendientes en otros países.

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