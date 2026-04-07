Perdonazo tributario se amplía: ¿Quiénes podrán acceder al 100%, 50% y 20%?

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz ha oficializado el lanzamiento de un nuevo ‘Perdonazo Tributario Municipal’ destinado a todos los ciudadanos. Esta medida busca aliviar la carga económica de la población permitiendo el saneamiento de deudas acumuladas durante las últimas décadas.

Los contribuyentes que mantengan deudas por impuestos municipales entre las gestiones 1995 y 2024 podrán acceder a una condonación del 100% en multas, sanciones e intereses. Este beneficio total también se aplica al Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT-IMTO) para transacciones realizadas desde 1995 hasta febrero de 2026.

Descuentos en el tributo omitido

Para aquellos con deudas más antiguas, se ha dispuesto un descuento del 50% sobre el tributo omitido en inmuebles, vehículos y patentes de las gestiones 1995 a 2014. Esta misma reducción del 50% será efectiva para quienes adeuden el IMT-IMTO dentro del mismo rango de años mencionado anteriormente.

Por otro lado, las obligaciones más recientes correspondientes a los periodos 2015-2024 contarán con una rebaja del 20% en el tributo omitido para todas las categorías. Los ciudadanos que deban el impuesto por transferencia de vehículos o inmuebles de años recientes también gozarán de este incentivo del 20%.

Plazos y canales de atención

La administración tributaria ha establecido como fecha límite definitiva el próximo 30 de abril para acogerse a estos beneficios excepcionales. Es fundamental que los interesados realicen sus trámites antes de este plazo para evitar la reactivación de las sanciones y multas ordinarias.

Para facilitar el proceso, la Dirección General de Administración Tributaria (DAT) ha habilitado su plataforma web oficial y una aplicación móvil disponible las 24 horas. Los usuarios pueden consultar el estado de sus deudas de forma inmediata ingresando sus datos en el portal digital de la institución.

Inversión para la ciudad

Bajo el lema ‘Tus impuestos vuelven en obras’, la municipalidad recalca que la recaudación será reinvertida en proyectos de infraestructura y servicios básicos. Se busca incentivar la cultura del pago responsable mediante estas facilidades que reducen significativamente el monto total a cancelar.

Finalmente, se ha puesto a disposición la línea gratuita 800 125700 para resolver dudas técnicas sobre los procesos de liquidación de deuda. Los puntos de pago autorizados están listos para procesar las transacciones bajo los nuevos parámetros de descuento establecidos por el decreto municipal.

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