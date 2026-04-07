Senado instruye al Ministerio de Hidrocarburos a retirar la gasolina contaminada en cinco días

La Cámara de Senadores aprobó una minuta de comunicación mediante la cual se exige el retiro total de la denominada “gasolina basura” que aún estaría siendo comercializada en distintas estaciones de servicio del país.

La determinación fue asumida en sesión realizada en el hemiciclo del Senado, donde legisladores expresaron su preocupación por la persistencia de este combustible en el mercado.

Plazo de 5 días

La senadora Claudia Mallón señaló que, según reportes, todavía existiría una cantidad de gasolina contaminada en circulación, por lo que se decidió dar un plazo de cinco días al Ministerio de Hidrocarburos para su retiro definitivo.

Declaró que se ha establecido este plazo para que se retire el total de la gasolina contaminada que aún se estaría comercializando en el país.

Preocupación por la calidad del combustible

Los legisladores advirtieron que la presencia de este tipo de combustible podría seguir generando afectaciones en los vehículos y en el sector del transporte.

Medida en medio de conflicto

La decisión se da en un contexto de tensión por las protestas del transporte en distintas regiones, que reclaman justamente por la calidad del carburante.

Desde el Senado se anunció que se realizará seguimiento al cumplimiento de esta disposición, mientras se aguarda una respuesta oficial por parte del Ejecutivo.

La información será ampliada en las próximas horas conforme avancen las acciones del Gobierno frente a esta exigencia.

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