Inician construcción de moderna Fiscalía en El Alto con inversión de Bs 60 millones

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participó en la colocación de la piedra fundamental para la construcción de una nueva Fiscalía en la ciudad de El Alto, un proyecto que busca mejorar la atención a víctimas y fortalecer el sistema judicial en el departamento de La Paz.

La infraestructura estará ubicada en el Distrito 2, zona Villa Bolívar, y contará con una inversión superior a los 60 millones de bolivianos, financiados principalmente por la Gobernación de La Paz, con apoyo de otras instancias.

Infraestructura moderna

El proyecto contempla la construcción de un edificio de siete pisos, que incluirá:

Salas de conciliación

Oficinas de turno permanente

Despachos fiscales adecuados

Servicios accesibles para personas con discapacidad

Además, se incorporará el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con morgue equipada, salas de autopsia y consultorios especializados.

Beneficio regional

Mariaca destacó que la obra no solo beneficiará a la ciudad de El Alto, sino también a las 20 provincias y 87 municipios del departamento de La Paz, fortaleciendo el acceso a servicios fiscales y forenses.

“Lo que estamos construyendo es una justicia más cercana, más humana, donde las víctimas no tengan que recorrer largas distancias”, afirmó.

Más fiscales y personal

La autoridad también anunció gestiones para incrementar el número de fiscales, especialmente en El Alto, con el objetivo de acompañar la nueva infraestructura.

“Se está trabajando para contar con más ítems y fortalecer la atención”, adelantó.

Compromiso institucional

Mariaca aseguró que la obra no quedará solo en el anuncio y que en los próximos días iniciarán los trabajos de construcción.

Asimismo, destacó el compromiso conjunto entre el Ministerio Público, la Gobernación de La Paz y otras autoridades para concretar este proyecto.

Enfoque en víctimas

El fiscal general subrayó que el objetivo principal es brindar una atención digna a mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, evitando la revictimización y garantizando un acceso más eficiente a la justicia.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución aproximado de 534 días calendario y se constituye en una de las obras más importantes para el sistema judicial en el departamento paceño.

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