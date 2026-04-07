Si tienes deudas, esta es tu oportunidad: Amplían el perdonazo tributario hasta el 30 de abril en Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra determinó ampliar el plazo del denominado “perdonazo tributario” hasta el próximo 30 de abril, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a los contribuyentes que no lograron regularizar sus deudas en la fecha anterior.

El director de Administración Tributaria, Boris Peñaloza, informó que la medida responde a la alta afluencia de ciudadanos registrada en días pasados.

“Lo hacemos para que todos esos contribuyentes que no pudieron lograr cancelar el día miércoles, que estuvimos hasta las seis de la tarde con unas colas inmensas, estamos volviendo nuevamente a lanzar ese perdonazo. Será hasta el 30 de abril”, señaló la autoridad.

Peñaloza explicó que el programa contempla importantes beneficios. Entre ellos, la condonación del 100% de multas e intereses. Además, para deudas correspondientes al periodo entre 1994 y 2014 se aplicará un descuento del 50% sobre el tributo, mientras que para obligaciones entre 2015 y 2024 se mantendrá la eliminación total de multas e intereses junto a una rebaja del 20% en el monto adeudado.

Asimismo, la autoridad remarcó que los contribuyentes no necesitan acudir de manera presencial a oficinas municipales, ya que el sistema se encuentra digitalizado. Los trámites pueden realizarse a través del portal web oficial, ingresando datos como el número de placa del vehículo, código de inmueble o licencia de funcionamiento.

El beneficio alcanza a impuestos de vehículos, bienes inmuebles, actividades económicas y patentes, facilitando así la regularización de obligaciones tributarias.

Desde la administración municipal exhortaron a la población a aprovechar esta última ampliación del plazo, evitando sanciones futuras y aprovechando los incentivos vigentes.

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