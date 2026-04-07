En un hecho poco común en el fútbol profesional, la Selección de Montserrat lanzó una convocatoria a través de Facebook para contratar a su nuevo director técnico. El aviso, publicado por la federación local, busca cubrir el puesto de “Technical Consultant & Senior Men’s National Team Coach”, una función que combina la dirección del equipo mayor con el desarrollo estructural del fútbol en el país.

El perfil solicitado no es sencillo: se requiere licencia UEFA, Conmebol o Concacaf tipo B (con preferencia por la PRO), además de entre tres y cinco años de experiencia. Entre las responsabilidades destacan la creación de una filosofía de juego, la detección de talentos y la formación de entrenadores locales. La fecha límite para postularse es el 17 de abril.

Montserrat, una isla de apenas 4.500 habitantes, es el país con menor población entre los miembros de la FIFA. Esta realidad influye directamente en su desarrollo deportivo, reflejado en su posición en el ranking, donde suele ubicarse en los últimos lugares.

En lo futbolístico, el combinado caribeño ha tenido participación en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Aunque no logró pelear por la clasificación, consiguió resultados positivos como una victoria ante Belice, mostrando señales de crecimiento dentro de un proceso aún en construcción.

En el pasado reciente, el equipo contó con figuras conocidas como el exjugador de la Premier League, Lee Bowyer, quien dirigió durante 14 partidos. Ahora, la federación apunta a consolidar un proyecto a mediano plazo que le permita ganar competitividad en la región.

Más allá de lo llamativo del método, la iniciativa refleja la búsqueda de identidad y desarrollo de una selección que, con recursos limitados, intenta abrirse camino en el fútbol internacional. Una oportunidad atípica que podría cambiar la carrera de quien asuma el desafío.

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