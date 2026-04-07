La jornada cambiaria de este martes 7 de abril cerró con una tendencia a la baja en el mercado no oficial de Bolivia. Según los principales portales de monitoreo, el dólar mostró una reducción notable al finalizar la tarde, estabilizándose tras las fluctuaciones registradas desde el amanecer.

Evolución del mercado paralelo

De acuerdo con el reporte del portal dolarboliviahoy.com, la divisa cerró la jornada en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,27 para la venta. Por su parte, la web bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó un cierre similar de Bs 9,29 (compra) y Bs 9,26 (venta).

A lo largo del día, el comportamiento fue el siguiente:

A las 06:00 AM: El mercado abrió con una cotización de Bs 9,28 para la compra y Bs 9,24 para la venta.

Al mediodía: Se registró un ligero incremento, situándose en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

Al cierre: La jornada concluyó con la venta establecida en Bs 9,27 y Bs 9.26, consolidando una baja respecto a la tendencia de mediodía.

Cotización oficial del BCB

Pese a los movimientos en el mercado libre, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene firmes sus valores referenciales operativos para todas las entidades financieras del país:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 9,00 (promedio de operaciones bancarias).

Venta oficial: Se establece en Bs 9,19.

Cabe destacar que este valor de venta oficial incluye las comisiones por transferencias al exterior y depósitos en efectivo, bajo la normativa vigente aprobada al cierre de 2025.

La fluctuación del dólar en portales digitales es monitoreada de cerca por la población debido a la rapidez con la que se ajustan las cifras según la oferta y la demanda diaria.

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