¿Hasta cuándo se quedará el ‘surazo’ en Santa Cruz?

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha dejado atrás las sofocantes sensaciones térmicas de 40°C para recibir el primer frente frío de la estación otoñal. Este fenómeno meteorológico, que ingresó formalmente este martes 7 de abril, mantendrá las temperaturas mínimas oscilando entre los 18°C y 19°C en la capital.

El reporte oficial indica que el descenso de temperatura vendrá acompañado de cielos nublados y precipitaciones moderadas durante gran parte de la semana. Los modelos climáticos prevén que las condiciones de humedad y nubosidad se extiendan hasta el próximo viernes 10 de abril.

El retorno del sol

A pesar de la intensidad del "surazo", el periodo de bajas temperaturas tiene una fecha de caducidad próxima para los habitantes de la región. Se espera que, a partir del sábado 11 de abril, el cambio en la dirección de los vientos hacia el norte marque el inicio de un ascenso progresivo.

Para el cierre del fin de semana, el termómetro volverá a situarse cerca de los 30°C, devolviendo el clima cálido habitual a la llanura cruceña. Las autoridades recomiendan mantener las precauciones de salud especialmente hasta el viernes, cuando el frente frío comience su retirada .

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