Oruro: Transportistas levantan bloqueos y dan 15 días de plazo

Luego de una jornada de inspecciones y negociaciones, el sector del transporte y autoridades del Gobierno lograron un acuerdo que permitió levantar los bloqueos instalados en distintos puntos, con el objetivo de destrabar el conflicto por la calidad del combustible.

Levantamiento progresivo

Tras el acuerdo, los puntos de bloqueo comenzaron a levantarse de manera paulatina, permitiendo que los vehículos retomen la circulación en varias rutas afectadas.

Acuerdo y plazo

Como parte del compromiso, los transportistas otorgaron un plazo de 15 días al Gobierno para atender sus demandas, principalmente relacionadas con la calidad de la gasolina.

En ese tiempo, se realizará una evaluación técnica del combustible, proceso en el que los surtidores tendrán un rol clave para garantizar tanto la distribución como la calidad del producto.

Bloqueos aún parciales

Pese al avance, no todos los sectores levantaron completamente las medidas. El transporte libre anunció que continúa en consulta con sus bases, por lo que algunos puntos de bloqueo aún persisten.

Buscan evitar nuevas medidas

El acuerdo busca dar una salida temporal al conflicto, mientras se verifican las condiciones del combustible y se avanza en soluciones estructurales.

Sin embargo, el sector advirtió que, de no cumplirse los compromisos en el plazo establecido, podrían retomarse las medidas de presión.

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