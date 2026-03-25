Potosí, Tarija, Oruro y Pando concluyen el cómputo oficial: dos van a segunda vuelta

Tarija y Oruro no lograron un ganador en primera instancia, mientras que Potosí y Pando ya perfilan a sus nuevas autoridades.
25/03/2026 19:21
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El cómputo oficial de las elecciones subnacionales 2026 alcanzó el 100% de actas procesadas en Tarija, Oruro, Pando y Potosí, consolidando distintos escenarios en la elección de gobernadores.
Los resultados reflejan tanto casos de segunda vuelta como victorias definidas en primera instancia, según los porcentajes obtenidos por los principales candidatos.
Tarija y Oruro van a segunda vuelta
En Tarija, el candidato Adrián Oliva (Patria) se ubicó en primer lugar con 35,75%, seguido por María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), con 28,41%.
Al no superar el 40% ni lograr una diferencia de 10 puntos, ambos candidatos deberán enfrentarse en segunda vuelta para definir al próximo gobernador.
En Oruro, el candidato Eddgar Sánchez Aguirre (Alianza JACHA-JAKISA-FESORC) lideró con 35,28%, seguido por Óscar Chambi Callapa (Alianza Patria Oruro).
Al igual que en Tarija, ninguno alcanzó los requisitos para ganar en primera vuelta, por lo que el departamento también irá a balotaje.
Potosí y Pando ya tienen gobernadores electos
En Potosí, el candidato René Joaquino Cabrera se posicionó como ganador con 42,15%, logrando una diferencia mayor a 10 puntos sobre su inmediato perseguidor, lo que le permite consolidar su victoria en primera vuelta.
Por su parte, en Pando, Gabriela de Paiva se impuso con 46,93%, con una amplia ventaja sobre el resto de los candidatos, asegurando también su triunfo sin necesidad de segunda vuelta.
Escenario electoral dividido
Los resultados en estos cuatro departamentos reflejan un escenario mixto a nivel nacional, donde:
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