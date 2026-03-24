Oruro al 100% del cómputo oficial: Se confirma segunda vuelta en la Gobernación

Eddgar Sánchez gana en primera instancia con el 35,28%, pero no alcanza el porcentaje requerido para evitar el balotaje.
24/03/2026 18:49
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El cómputo oficial para la Gobernación de Oruro llegó al 100% de actas procesadas, confirmando un escenario de segunda vuelta electoral, al no existir un ganador en primera instancia.
Según los datos del Órgano Electoral, ningún candidato logró alcanzar el 50% más uno de los votos, ni el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo lugar, requisitos establecidos por ley.
Sánchez lidera, pero no alcanza el 40%
El candidato de JACHA-JAKISA-FESORC, Eddgar Sánchez Aguirre, obtuvo 85.987 votos (35,28%), ubicándose en el primer lugar.
En segundo lugar quedó Óscar Chambi Callapa, de Patria Oruro, con 26.937 votos (11,05%), lo que configura la dupla que iría a una segunda vuelta.
Resultados completos
El resto de los candidatos obtuvo los siguientes resultados:
Datos de la votación
Se define en segunda vuelta
A pesar de la amplia diferencia entre el primer y segundo lugar, el resultado no cumple con los parámetros legales para una victoria directa, por lo que la elección de gobernador en Oruro se definirá el próximo 19 de abril en la segunda vuelta electoral.
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