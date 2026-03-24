Oruro al 100% del cómputo oficial: Se confirma segunda vuelta en la Gobernación

El cómputo oficial para la Gobernación de Oruro llegó al 100% de actas procesadas, confirmando un escenario de segunda vuelta electoral, al no existir un ganador en primera instancia.

Según los datos del Órgano Electoral, ningún candidato logró alcanzar el 50% más uno de los votos, ni el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo lugar, requisitos establecidos por ley.

Sánchez lidera, pero no alcanza el 40%

El candidato de JACHA-JAKISA-FESORC, Eddgar Sánchez Aguirre, obtuvo 85.987 votos (35,28%), ubicándose en el primer lugar.

En segundo lugar quedó Óscar Chambi Callapa, de Patria Oruro, con 26.937 votos (11,05%), lo que configura la dupla que iría a una segunda vuelta.

Resultados completos

El resto de los candidatos obtuvo los siguientes resultados:

Johnny Franklin Vedia Rodríguez (A-UPP) – 19.117 votos (7,84%)

Juan Saúl García Salazar (NGP) – 17.678 (7,25%)

Rubén Gutiérrez Carrizo (Oruro Avanza) – 17.346 (7,12%)

Isar Milton Cáceres Ríos (MTS) – 15.129 (6,21%)

Saúl Wildy Sánchez Mollo (Libre) – 15.004 (6,16%)

Juan Pablo Quispe Miranda (Somos Oruro) – 14.560 (5,97%)

Julio Freddy Cuba Ramírez (PDC) – 9.760 (4,00%)

Iván Rodríguez Mamani (Participación Popular) – 9.247 (3,79%)

Alfredo Nemesio Hidalgo Peñafiel (UN) – 5.767 (2,37%)

Samuel Mendizábal Villca (APB-Súmate) – 4.363 (1,79%)

Santiago Sauciri Martínez (FRI) – 2.812 (1,15%)

Datos de la votación

Votos válidos: 76,57%

Votos blancos: 11,22%

Votos nulos: 12,20%

Votos emitidos: 318.273

Se define en segunda vuelta

A pesar de la amplia diferencia entre el primer y segundo lugar, el resultado no cumple con los parámetros legales para una victoria directa, por lo que la elección de gobernador en Oruro se definirá el próximo 19 de abril en la segunda vuelta electoral.

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