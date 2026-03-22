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Elecciones en Oruro arrancan con mesas habilitadas en todo el departamento

Autoridades electorales convocan a la población a asistir a las urnas en una jornada que se extenderá por ocho horas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 9:13

Foto: Vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, Hernán Quispe. Red Uno
Oruro

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La jornada electoral en Oruro comenzó oficialmente este domingo 22 de marzo con la apertura de mesas de sufragio en todo el departamento.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Hernán Quispe, confirmó el inicio del proceso e invitó a la ciudadanía a participar.

“A partir de ahora ya las mesas electorales están aperturadas. Invitamos a toda la población a asistir a sus recintos y elegir a sus autoridades”, señaló.

La autoridad explicó que la votación se desarrollará durante ocho horas continuas, tras lo cual se instalará una sala plena permanente para el cómputo departamental.

Cómo votar en Oruro

Quispe detalló que los ciudadanos deberán emitir cinco votos en dos papeletas.

“En la papeleta departamental se vota por gobernador y asambleístas en tres franjas, y en la municipal por alcalde y concejales en dos”, precisó.

Con la apertura de mesas, Oruro se suma a la jornada nacional electoral, en la que los ciudadanos elegirán a sus autoridades para los próximos cinco años.

 

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