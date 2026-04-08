Sicarios colombianos estarían ligados a Marset, según analista

El operativo de ayer realizado en la zona de Paurito, Santa Cruz, donde se aprehendió a 11 colombianos y 2 bolivianos, ha sido el tema sobre el que un experto ha brindado su punto de vista. El analista Jorge Santistevan advirtió que estos sujetos forman parte de una estructura contratada por redes de narcotráfico de alcance internacional.

"Ellos han sido contratados. Esa organización criminal que los ha contratado puede ser la banda de Sebastián Marset porque él ha hecho una coalición de organizaciones criminales", explicó el especialista. Según su análisis, el grupo criminal utiliza a estos ciudadanos extranjeros para labores de protección en la comercialización de sustancias controladas.

Nexos con las FARC y el grupo "Los Espartanos"

Santistevan señaló que los 13 aprehendidos no son delincuentes comunes, sino que poseen un trasfondo militarizado de alta peligrosidad. "Esta organización criminal de esos 13 aprehendidos son personas disidentes de las FARC, esos son los Espartanos", precisó el analista sobre el origen de los detenidos.

El experto destacó una evolución negativa en el comportamiento de estos grupos irregulares que ahora operan en territorio boliviano. "A diferencia de las FARC que se dedicaban al narcotráfico y terrorismo, estos ahora se dedican al narcotráfico, pero también al sicariato", puntualizó Santistevan.

Bolivia como zona de operaciones criminales

La incursión de estos grupos armados refleja un cambio crítico en la situación geopolítica del crimen organizado en la región. "Se constata que Bolivia no solo es refugio de narcotraficantes y criminales, sino también es una zona de operaciones de actividades del narcotráfico", sentenció.

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