Oficial: TSE rechaza recurso de Yahuasi y ratifica decisión

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión presentado por René Yahuasi, ratificando la validez de las decisiones asumidas dentro del proceso electoral.

La determinación fue adoptada por la Sala Plena del TSE, que resolvió mantener firme la resolución emitida previamente por el ente electoral.

Recurso tras retiro del NGP

El recurso fue presentado por el excandidato luego de que el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) decidiera retirarse de la segunda vuelta electoral para la elección de gobernador en el departamento de La Paz.

Recurso rechazado

De acuerdo con el documento oficial, el recurso interpuesto fue considerado improcedente, al no cumplir con los fundamentos necesarios para modificar la decisión del Tribunal.

En el texto de la resolución se establece:

“Declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por René Yahuasi Calamani (…) mantener firme y subsistente el auto recurrido, al conservar plena validez jurídica y ejecutoriedad del procedimiento electoral correspondiente”.

Se confirma resultado en La Paz

Con esta resolución, se consolida el escenario electoral en el departamento de La Paz, ya que, tras la declinatoria del NGP, se proclamaría a Luis Revilla, de Patria Sol, como gobernador electo.

Normativa vigente

El fallo se da en medio de tensiones políticas y movilizaciones anunciadas por sectores afines al excandidato, mientras el órgano electoral insiste en el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

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