Caso sparring: menor sigue en coma y niegan libertad a acusados

Permanece hospitalizado desde hace más de dos meses el menor de edad que sufrió una grave agresión durante una práctica de boxeo tipo sparring. El caso continúa generando preocupación, mientras la justicia rechazó un intento de los acusados de recuperar su libertad.

En una reciente audiencia, las dos personas que cumplen detención preventiva en el penal de Palmasola solicitaron someterse a un procedimiento abreviado con la intención de defenderse en libertad. Sin embargo, el juez negó esta petición.

El padre de la víctima cuestionó la intención de los acusados de beneficiarse con este recurso. “Ellos quieren salir como si no hubiera pasado nada”, afirmó.

La familia insiste en que los responsables deben responder por las consecuencias del hecho. “Ellos tienen que pagar los daños que han hecho a la familia, el daño a mi hijo”, remarcó.

El menor continúa en estado de coma, aunque presenta algunos signos alentadores en su evolución.

“Él ya tiene reacción, ya puede oír, sentir lo que uno le habla”, explicó su padre. “Cuando le tocamos, intenta agarrar, hay pequeños avances”, añadió.

Sin embargo, la situación económica de la familia es cada vez más crítica debido a los costos del tratamiento. Asimismo, confirmó que mantienen una deuda considerable con el centro médico.

“En la clínica ya estamos debiendo, tenemos un saldo de 70 mil bolivianos”, lamentó.

Ante este panorama, la familia continúa apelando a la solidaridad de la población para poder cubrir los gastos médicos, mientras esperan una evolución favorable del menor y que la justicia avance en el caso.

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