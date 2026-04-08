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Policial

Investigan abuso a menor de 11 años y aprehenden a su madre por presunta complicidad

Familiares aseguran que el principal acusado manipuló a la menor y niegan participación de la madre, quien fue aprehendida en el proceso investigativo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/04/2026 20:49

Abuso a menor de 11 años: madre fue aprehendida y familia denuncia irregularidades
Santa Cruz, Bolivia

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Un grave caso de abuso sexual contra una menor de 11 años salió a la luz en las últimas horas en Santa Cruz. La niña quedó embarazada presuntamente producto de una violación, mientras que su madre fue aprehendida por un supuesto vínculo con la interrupción del embarazo.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, el principal acusado es un hombre de 42 años, quien habría mantenido una relación con la menor y se habría aprovechado de su inocencia. Según el testimonio, él mismo habría conseguido pastillas para provocar el aborto y habría presionado a la niña para que no lo incriminara.

La hermana de la víctima aseguró que la familia ya había acudido a la Policía el año pasado para denunciar el hecho, pero no recibieron atención. “Vinimos a denunciar y no nos hicieron caso”, afirmó.

La detención de la madre se debe a su supuesta participación en la interrupción del embarazo de la menor. Sin embargo, la familia sostiene que el verdadero responsable es el sujeto de 42 años.

"Mi hermanita dice que fue mi madre la que le dio [las tabletas], pero fue el hombre. Él la amenazó", afirmó la hermana, asegurando que la niña está repitiendo una versión impuesta por el miedo.

Ante la desesperación de la familia, la Fundación Casa del Hombre ha tomado el caso para brindar asistencia legal.

Representantes de la fundación calificaron el hecho como "lamentable" y cuestionaron la aprehensión de la madre bajo la figura de complicidad, cuando los indicios apuntan a una red de manipulación tejida por un adulto que triplica la edad de la víctima.

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