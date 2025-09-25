Baja definitiva para un policía acusado de corromper y violar a menores dentro de un centro de reinserción en Potosí

El presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, general Edgar Cortez, informó este miércoles que la institución determinó dar de baja definitivamente a un uniformado que estaba destinado a un recinto de reinserción social, el mismo es sindicado del delito de corrupción de menores y violación.

“Se dio la baja definitiva sin derecho a reincorporación, el mismo estaba relacionado con actos de corrupción de menores de edad”, manifestó Cortez.

Se dio a conocer que el efectivo policial consumía bebidas alcohólicas con menores de edad, y abusaba sexualmente de las adolescentes que estaban detenidas en el Centro de Reinserción Social en el departamento de Potosí.

Por los hechos, el policía fue dado de baja. El Policía era el responsable de la seguridad del Centro de Reinserción Social de menores de edad en el departamento de Potosí.

La investigación reveló que el policía corrompía a los menores de edad, con bebidas alcohólicas y presuntamente violaba a las menores de edad.

“Había cometido algunos hechos, que ya fueron determinados por el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, y se dio la baja definitiva como corresponde”, afirmó Cortez.

El oficial guarda detención preventiva, sindicado del delito de violación, mientras el Tribunal Disciplinario determinó su baja definitiva de la institución, el sujeto se encuentra recluido de manera preventiva en el penal de Cantumarca.

Mira la programación en Red Uno Play