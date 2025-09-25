Aprehenden al presunto autor del asesinato de una joven hallada tirada en dos bolsas de yute en Potosí

El comandante Departamental de la Policía en Potosí, coronel Fernando Barrientos, informó este miércoles sobre la captura de un sujeto, quien sería la pareja sentimental de una joven de 22 años que fue hallada al interior de un yute en el departamento de Potosí.

“Tras tener conocimiento del hecho la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), realizó las investigaciones correspondientes, al tratarse de una persona de sexo femenino el primer sospechoso fue la pareja sentimental”, manifestó Barrientos.

El jefe policial señaló que procedieron a realizar las requisas en el inmueble del sindicado, donde se pudo hallar latas de cerveza vacías y con contenido, se hallaron también manchas rojizas en el piso y en la cama que les hizo sospechar de restos hemáticos de la víctima.

Se tomó contacto con familiares del sospechoso, además de un allegado, a quien le habría manifestado que asume su responsabilidad, y se mostraría arrepentido de su accionar.

El sujeto y presunto feminicida fue capturado en un bus. La data de muerte de la joven sería de entre 48 a 72 horas, de encontrado el cuerpo, por lo que se presume que la joven fue asesinada el sábado o domingo.

“El sospechoso ya habría huido de la ciudad de Potosí a la ciudad de Sucre, al momento de haber cometido el hecho, y dijo que volvería a la ciudad donde podría asumir su responsabilidad, reconociendo de esa manera que cometió un delito”, afirmó Barrientos.

