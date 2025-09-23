Autopsia revela detalles de la muerte de joven en avalancha del 'Saracho Fest'

El coronel Martín Arequipa, director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Oruro, informó este lunes sobre los resultados de la autopsia realizada a la joven de 18 años, que falleció tras la avalancha suscitada en un agasajo de estudiantes identificado como el “Saracho Fest”.

“La causa de la muerte de la joven de 18 años, es producto de esta avalancha humana, que se suscitó en el Saracho Fest, murió por asfixia por compresión torácica”, manifestó Arequipa.

¿Qué es compresión torácica?

Es la forma de asfixia traumática que ocurre cuando una fuerza externa, como un objeto pesado o una multitud, ejerce una presión intensa y sostenida sobre el tórax y/o el abdomen.

Así mismo, el jefe policial, señaló que se logró secuestrar cámaras de seguridad del interior del establecimiento Juan Misael Saracho, para poder determinar cuál ha sido el movimiento interno en el colegio, también se secuestró, entradas que no han sido vendidas

Arequipa señaló que se encuentran a la espera de poder cuantificar, cuantas entradas se habrían vendido y cuánta gente había en el interior del colegio.

“Tenemos dos personas aprehendidas, el cantante del grupo y la directora, y vamos a citar a algunas personas, para nosotros dentro de la investigación, que se encuentran como personas claves, quienes han organizado el evento”, afirmó Arequipa.

El pasado domingo 21 de septiembre un terrible hecho se reportó en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Se denunció además que existió la reventa de entradas lo que produjo que el campo deportivo del colegio donde se realizó el evento, termine completamente abarrotado de personas, que podría haber provocado el hecho.

