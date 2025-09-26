El doctor Óscar Ayala, director del Hospital Obrero, informó este viernes sobre las posibles causas de la muerte de la menor de 16 años que se encontraba internada en terapia intermedia, tras ser aplastada y pisoteada en la avalancha suscitada el pasado fin de semana en el “Saracho fest” de Oruro.

El médico del Hospital Obrero señaló que la menor se encontraba internada en primera instancia en la unidad de terapia intensiva, posteriormente tras observar su mejoría fue trasladada a la unidad de terapia intermedia.

Los médicos evaluaron su salud, debido a que la menor fue estabilizada, sufrió compresión cervical el día de la avalancha humana, pero se la sometió a tratamientos favorables.

“Era una paciente que ya estaba en buenas condiciones y se le trasladó a terapia intermedia, unidad que le correspondía, tenía una evolución altamente favorable, con resultados vitales estables, neurológicamente estaba bien hasta las 20:00 horas, incluso la paciente tuvo la oportunidad de charlar con su señora madre. Súbitamente sufrió una descompensación, lo cual determinó que ingrese nuevamente a un estado crítico, lamentablemente hizo un paro cardio respiratorio falleciendo aproximadamente a las 21:55 horas aproximadamente”, manifestó Ayala.

Ayala señaló que el fallecimiento es interpretado como una muerte súbita, de acuerdo a los protocolos médicos que se tiene, debido a causas que cronológicamente corresponde a un problema cardiaco súbito, arritmia cardiaca, o embolia pulmonar, circunstancias que aún están por determinar.

Mira la programación en Red Uno Play