Imágenes del momento del hecho, donde se produjo una avalancha humana que dejó el saldo de una estudiante fallecida, y una herida de gravedad, fueron difundidas en redes sociales.

El hecho se produjo este domingo, en medio de la celebración por el Día del Estudiante y de la Primavera, el evento denominado “festival Saracho Fest”, habría sido organizado por el colegio.

El evento contó con la participación de grupos musicales uno de ellos el Grupo Sangre Cumbiera. En las imágenes se observa la masiva cantidad de personas que acudieron al lugar, supuestamente existía una sobreventa de entradas.

Tras la avalancha suscitada una estudiante habría sido pisoteada, y llegó a perder la vida, otra fue trasladada hasta un hospital, donde se encuentra internada en terapia intensiva. Existiría estudiantes heridos que se encuentran en observación.

Producto del hecho dos personas fueron aprehendidas, el cantante de la agrupación Sangre Cumbiera, y la directora del colegio donde se produjo el incidente, ambos son investigados por el presunto delito de homicidio culposo.

