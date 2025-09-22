Grupo Sangre Cumbiera atribuye a la sobreventa de entradas la avalancha registrada en un colegio de Oruro

A través de un comunicado el grupo musical Sangre Cumbiera anunció que se vieron en la obligación de suspender su presentación en el evento denominado “Saracho Fest”, debido a la sobreventa de boletos.

La agrupación señala que el show se suspendió a los 20 minutos, con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes.

“¡COMUNICADO importante! Queremos informar que, debido a la sobreventa de boletos, falta de seguridad y mala organización de parte de “Saracho Fest”, nos vimos en la obligación de suspender nuestro show a los 20 minutos de haber iniciado nuestra presentación para precautelar la seguridad de los estudiantes”, señala un fragmento del comunicado.

Así mismo el grupo lamenta los hechos posteriores suscitados al momento de la avalancha, y aclaran que ellos fueron contratados para un festival estudiantil y no para a una fiesta de baile con entradas a la venta.

“Lamentamos los hechos posteriores, y aclaramos a la opinión pública que nuestra contratación era para un festival estudiantil y no así una fiesta bailable con venta de entradas”, agregó el grupo en el comunicado.

Este domingo un terrible hecho se reportó en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Personal policial y del Ministerio Público, llegaron hasta una clínica donde la menor fue auxiliada, sin embargo, habría llegado sin signos vitales, en el lugar se realizó el levantamiento legal del cadáver e iniciar con el proceso de investigación.

