Alcaldía de La Paz aclara que fiestas escolares no están permitidas y responsabiliza el control a directores

Tras la reciente tragedia ocurrida en Oruro, donde la avalancha de personas en un concierto dentro de una unidad educativa provocó la muerte de una niña, la Alcaldía de La Paz aclaró que en la sede de gobierno no están permitidas las fiestas escolares y que la responsabilidad del cumplimiento de esta norma recae directamente en los directores de cada establecimiento.

“El Ministerio de Educación establece cada año una resolución con las normas generales para la gestión educativa. En ellas se prohíbe expresamente el consumo de alcohol, tabaco o drogas dentro de las infraestructuras educativas, y los responsables de hacer cumplir esta normativa son los directores o directoras”, explicó el secretario municipal de Desarrollo Humano, Jacques Alcoba.

La autoridad precisó que solo están autorizadas las actividades cívicas, académicas o pedagógicas con fines curriculares, y recordó que el control corresponde a las direcciones distritales y departamentales de educación, que incluso pueden iniciar procesos administrativos, civiles o penales contra quienes incumplan la normativa.

En el ámbito local, Alcoba mencionó que la Ley Municipal 282 refuerza las prohibiciones nacionales y que en pasadas gestiones el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentó denuncias por intentos de realizar actos no autorizados en colegios, incluso de carácter político. “No hemos tenido conocimiento de fiestas escolares este año, pero sí de actividades políticas en campañas, y en esos casos presentamos las denuncias correspondientes”, puntualizó.

Finalmente, el secretario Alcoba remarcó la necesidad de priorizar la seguridad de los estudiantes. “Las unidades educativas deben ser espacios de formación y protección. Toda actividad tiene que estar orientada a fines cívicos, académicos y pedagógicos. Cualquier otro tipo de evento pone en riesgo la vida y la integridad de los estudiantes”, concluyó.

