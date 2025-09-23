Aparecen nuevos videos del “Saracho Fest”: El grupo rescató a dos jovencitas y pidió calma al público

[Video] Las imágenes muestran como se intentó controlar el comportamiento del público en medio de una gran cantidad de gente.
A medida que pasan las horas, surgen más videos de lo ocurrido durante la fiesta dentro de una unidad educativa en la ciudad de Oruro, misma que era denominada “Saracho Fest” y que celebraba el Día del Estudiante.
Se publicaron nuevos videos, donde se muestra a la agrupación musical en medio de una pausa debido a que se había generado cierto descontrol del público, y se ve el momento en que sacan a una joven de en medio del público con la ayuda del personal de apoyo del grupo.
“Chicos basta, por culpa de los que están aquí adelante haciendo alboroto vamos a suspender esto”, decían desde el escenario, mientras trataban de organizarse.
En ese instante, se logra ver como dos jovencitas fueron rescatas del público, mientras algunos de los asistentes empezaban a reclamar.
El hecho continúa en proceso de investigación, ya que dicho evento terminó con un saldo fatal de una persona fallecida y otra en terapia intensiva, ambas primas, una de ellas había llegado desde la región de Huanuni.
Dos personas fueron aprehendidas, la directora del colegio y el vocalista del grupo musical, ambos aguardan su audiencia de medidas cautelares.
Video:
