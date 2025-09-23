Aparecen nuevos videos del “Saracho Fest”: El grupo rescató a dos jovencitas y pidió calma al público

A medida que pasan las horas, surgen más videos de lo ocurrido durante la fiesta dentro de una unidad educativa en la ciudad de Oruro, misma que era denominada “Saracho Fest” y que celebraba el Día del Estudiante.

Se publicaron nuevos videos, donde se muestra a la agrupación musical en medio de una pausa debido a que se había generado cierto descontrol del público, y se ve el momento en que sacan a una joven de en medio del público con la ayuda del personal de apoyo del grupo.

“Chicos basta, por culpa de los que están aquí adelante haciendo alboroto vamos a suspender esto”, decían desde el escenario, mientras trataban de organizarse.

“Muchachos con calma pues, les estoy diciendo con mucha calma, por favor, hay una niña que está mal, que se ha desmayado, por favor abran espacio, se ha desmayado una persona, si pueden auxiliarla, no se aglomeren muchachos, sino no vamos a poder continuar con el evento, una disculpa”, decía el vocalista de la agrupación.

En ese instante, se logra ver como dos jovencitas fueron rescatas del público, mientras algunos de los asistentes empezaban a reclamar.

El hecho continúa en proceso de investigación, ya que dicho evento terminó con un saldo fatal de una persona fallecida y otra en terapia intensiva, ambas primas, una de ellas había llegado desde la región de Huanuni.

Dos personas fueron aprehendidas, la directora del colegio y el vocalista del grupo musical, ambos aguardan su audiencia de medidas cautelares.

