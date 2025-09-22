Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025; se impuso a Lamine Yamal

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025, prestigioso premio que otorga la revista France Football al mejor futbolista de la temporada, el jugador delantero del Paris Saint Germain es el sucesor del español Rodri, quien se llevó el premio la gestión 2024.

El Balón de Oro 2024 evalúa lo hecho en el 2024 y 2024, tiempo en el que conquistó cinco títulos: Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa (ya en el comienzo de la 2025/2026).

Dos destacados delanteros fueron los que estuvieron frente a frente por el Balón de Oro. El jugador del PSG Ousmane Dembélé era el gran favorito, y la sorpresa fue el joven español Lamine Yamal, quien disputó con el francés este prestigioso galardón.

El Balón de Oro masculino es el punto culminante de una gala en la que se entregaron numerosos premios.

