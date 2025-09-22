TEMAS DE HOY:
Deportes

“A mi madre, gracias por estar siempre”: Dembélé rompe en lágrimas tras ganar el Balón de Oro

El francés se quebró en pleno discurso al dedicarle el premio a su mamá, quien subió al escenario para celebrar con él.

Martin Suarez Vargas

22/09/2025 19:07

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, junto a su madre Fatimata. El futbolista derramó lágrimas de emoción. Foto: EFE.
Francia.

Escuchar esta nota

Ousmane Dembélé vivió la noche más especial de su carrera al recibir el Balón de Oro 2025, pero lo que más conmovió a los presentes fue su emotivo discurso. El delantero del PSG no pudo contener las lágrimas al agradecer a su familia y, en especial, a su madre, a quien le dedicó palabras que estremecieron la gala:

“A mi madre, quiero agradecerte… siempre has estado ahí para mí, mamá”, dijo entre sollozos.

 

El futbolista francés compartió el premio con su madre en el escenario, gesto que coronó un momento de enorme carga emocional. Dembélé destacó que su familia estuvo a su lado en los días más difíciles y que sin su apoyo no habría alcanzado la cima del fútbol mundial.

Además, el atacante agradeció al PSG, al técnico Luis Enrique, a sus compañeros de equipo y a la selección francesa, resaltando que este galardón es tanto individual como colectivo. También recordó su paso por el Barcelona, donde aseguró haber aprendido de figuras como Messi e Iniesta, y expresó su gratitud a Deschamps por confiar en él en momentos complicados.

El Balón de Oro 2025 marca un punto cumbre en la carrera de Dembélé, quien confesó que este trofeo nunca fue su objetivo principal, pero reconoció que recibirlo de manos de Ronaldinho fue un privilegio inolvidable.

