Dembelé dedica su Balón de Oro a su amigo de la infancia y conmueve al mundo

En una ceremonia cargada de emociones en el Théatre du Chatelet de París, Ousmane Dembelé recibió el Balón de Oro 2025 y sorprendió al mundo al dedicar unas palabras llenas de ternura a Moustapha Diatta, su amigo de toda la vida. Entre lágrimas, el delantero del PSG recordó cómo ambos compartieron infancia, escuela y sueños futbolísticos en los bloques de Évreux, en Normandía.

La relación entre Dembelé y Diatta trascendió la amistad: desde compartir tardes jugando en la calle hasta apoyarse mutuamente durante los difíciles años de formación y la carrera profesional, Diatta siempre fue un pilar fundamental para el francés. Incluso llegó a pausar su propia carrera futbolística para acompañarlo durante sus etapas más complejas, especialmente en Barcelona, donde las lesiones y las críticas pusieron a prueba a Dembelé.

El Balón de Oro no solo simboliza la cima del fútbol para Dembelé, sino también la constancia, el sacrificio y el amor incondicional de quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos. La emoción del delantero y la figura de Diatta reflejan cómo los lazos de amistad verdadera pueden sostener y motivar incluso a los campeones más grandes.

