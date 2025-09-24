TEMAS DE HOY:
Atropellado Robo en una iglesia así encontraron a la adolescente

Deportes

Niños de la academia de Dembelé celebraron su Balón de Oro; video es viral

La escuela Évreux Football Club, en Francia, celebró con alegría la distinción de su exalumno Ousmane Dembelé, y un video mostrando la reacción de los jóvenes se ha viralizado en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

24/09/2025 12:58

Momento cuando se da a conocer quién es el ganador del Balón de Oro y los niños celebran con gran emoción. Foto: Internet.
Francia.

Escuchar esta nota

La emoción se apoderó de los niños de Évreux Football Club cuando se enteraron de que Dembelé, ahora campeón de la Champions League con el PSG, había sido elegido Balón de Oro 2025. Sus gestos de alegría y sorpresa quedaron registrados en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, generando conmoción entre los aficionados al fútbol.

Dembelé inició su carrera en Rennes, pasó por Borussia Dortmund y luego vivió momentos complicados en el Barcelona debido a lesiones y críticas. Sin embargo, en el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, logró destacar y consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo.

La reacción de los niños de Évreux refleja la inspiración que representa Dembelé para las nuevas generaciones, demostrando que con perseverancia y esfuerzo es posible alcanzar la cima del fútbol mundial.

