La emoción se apoderó de los niños de Évreux Football Club cuando se enteraron de que Dembelé, ahora campeón de la Champions League con el PSG, había sido elegido Balón de Oro 2025. Sus gestos de alegría y sorpresa quedaron registrados en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, generando conmoción entre los aficionados al fútbol.

Dembelé inició su carrera en Rennes, pasó por Borussia Dortmund y luego vivió momentos complicados en el Barcelona debido a lesiones y críticas. Sin embargo, en el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, logró destacar y consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo.

La reacción de los niños de Évreux refleja la inspiración que representa Dembelé para las nuevas generaciones, demostrando que con perseverancia y esfuerzo es posible alcanzar la cima del fútbol mundial.

