“Mi hijita aún respiraba, mi esposa ya no respondía”: desgarradores relatos tras el choque en Confital

Un trágico accidente de tránsito se registró en la ruta Cochabamba–Oruro, a la altura de la zona de Confital, donde seis personas perdieron la vida y al menos 25 resultaron heridas, tras el choque entre un minibús y una flota de la empresa Trans Copacabana.

Hasta dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) llegaron familiares de las víctimas, entre lágrimas y dolor, para reconocer los cuerpos y exigir esclarecimiento del hecho.

Uno de los sobrevivientes, esposo de Estefanny Cocarico y padre de la pequeña Micaela Condori, de siete años, relató con la voz quebrada que la familia retornaba de Brasil rumbo a la ciudad de La Paz cuando ocurrió la tragedia.

“Solo vi cómo el minibús chocó al bus. Me agarré fuerte del asiento y le grité a mi esposa que agarre a la bebé. Le grité con todas mis fuerzas”, contó el hombre, aún en estado de shock.

La madre de Estefanny llegó desde La Paz para despedirse de su hija y su nieta, sin poder contener el llanto.

“Solo quiero llevármelas a La Paz y enterrarlas. Mi hija tenía 28 años y mi nietita solo 7”, dijo entre sollozos.

Los sobrevivientes y familiares también denunciaron la tardanza en la llegada de ambulancias, bomberos y personal policial al lugar del accidente.

“Los bomberos tardaron tres, cuatro horas. Mi hijita todavía estaba respirando, pero mi esposa ya no me respondía”, relató el padre, visiblemente afectado.

El caso se encuentra en proceso de investigación, mientras las familias de las víctimas claman por justicia y responsabilidades claras ante una tragedia que enluta a varias familias bolivianas.

