¿Quién es Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro? Conoce sus números, méritos y títulos

Este lunes se llevó a cabo la gala de premiación del balón de oro, donde el atacante de PSG superó a Lamine Yamal y se convirtió en el ganador del premio de France Football en medio de una gran ovación.

Este año sería una de las votaciones más reñidas de los últimos años, y aunque la UEFA Champions League suele tener un peso importante en la votación y esta vez no fue la excepción.

Lo cierto es que Lamine Yamal, también había hecho méritos para ganar el trofeo a base de actuaciones determinantes no solo en la Liga de Campeones (hasta semifinales), sino también en La Liga de España y otros torneos como la Copa del Rey o la Supercopa de España, por ello se encontraba entre los favoritos.

¿Quién es Ousmane Dembélé?

El nombre completo del futbolista es Masour Ousmane Dembélé, nació el 15 de mayo de 1997, tiene actualmente 28 años, es de nacionalidad francesa, y juega como delantero y extremo. Su actual club es Paris Saint-Germain (PSG) de la Ligue 1.

¿Por qué ganó el Balón de Oro 2025?

Este premio se entrega a los futbolistas que destacaron durante el último año, siempre se busca premiar a una combinación de rendimiento individual, impacto en el club, títulos ganados y consistencia, estos factores serían los que aparentemente inclinaron la balanza a su favor, para coronarse ganador del balón de oro.

En el equipo de la “Ciudad de la Luz”, Dembélé encontró su máximo brillo. En la última temporada ya conquistó cinco títulos: Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa (ya en el comienzo de la 2025/2026). Las cuatro primeras coronas son lo que se tienen en cuenta para ir en búsqueda del premio del Balón de Oro.

Premios y títulos logrados que contribuyeron a que sea elegido como el mejor

Durante la temporada 2024-2025, el futbolista se destacó al jugar 53 partidos, de los cuales logró consolidar 35 goles e intervino en 16 asistencias claras.

Campeón de la UEFA Champions League 2024-25 con PSG

Campeón de la Ligue 1 2024-25 con PSG

Campeón de la Copa de Francia 2024-25 con PSG

Máximo goleador de la UEFA Champions League 2024-25

Mejor jugador de la UEFA Champions League 2024-25

Mejor jugador de la Ligue 1 2024-25

Goles: 35

Asistencias: 16

Mira la programación en Red Uno Play