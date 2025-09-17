TEMAS DE HOY:
Video: “Nos ganó Bolivia, no la altura”; Villegas resalta la postura de un comentarista brasileño

El DT, de la selección boliviana, Óscar Villegas, habló sobre los momentos que le tocó vivir después de que Bolivia logró ingresar al repechaje del Mundial y dio detalles de los próximos encuentros deportivos.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 8:55

Foto: Red Uno
La Paz

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas llegó hasta nuestro set de Red Uno, para expresar su sentir sobre el gran momento que atraviesa nuestra selección, además de informar cómo es el trabajo que le espera a todas las categorías de La Verde.

Recordó el momento de euforia que se vivió al pasar a la zona de repechaje del Mundial 2026, después de ganar a Brasil por un resultado de 1- 0.

“Han sido días muy intensos los previos al partido muy difíciles, sabíamos lo que jugábamos con Brasil y lo hemos sufrido bastante, pero hemos tratado de transmitir mucha tranquilidad a nuestros jugadores, pero la expectativa de nuestro país te genera una obligación de dar alegrías”, manifestó Villegas.

Respecto a los comentarios posterior al partido entre Brasil y Bolivia, Villegas destacó la posición de un comentarista, quién había señalado que “nos ganó Bolivia, no la altura”.

Según Villegas el comentarista brasileño dijo que Bolivia tenía seis jugadores que juegan en el llano, y los nombró, agregó que Brasil perdió el partido porque entraron susceptibles, y afirmó que Bolivia ganó el partido en la cancha.

“Yo me quedo con eso, con que la gente analice el partido, y vea que no jugamos para que alguien haga el gol, y jugamos para que el equipo produzca y por ahí Miguelito que es un extremo derecho, termina siendo el goleador de la selección, o Robson Matheus, o Ramirito Vaca en su momento”, agregó.

