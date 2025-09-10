(FOTOS) Así fue el festejo tras la victoria de Bolivia frente a Brasil por 1-0

La selección boliviana logró un triunfo histórico frente a Brasil, y se impuso por la mínima diferencia en la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El gol que definió el encuentro fue protagonizado a través de un penal ejecutado por el joven promesa Miguelito Terceros.

La victoria desató la euforia de miles de aficionados que colmaron las graderías, y en el sector de la cancha los jugadores y el cuerpo técnico se abrazaban de emoción.

Bolivia se enfrentó a uno de los rivales más difíciles de la región que es Brasil, país que logró su pase directo al mundial 2026.

