Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry confía en que Bolivia pueda repetir la hazaña mundialista

Marco Antonio 'El Diablo' Etcheverry llegó al set de Red Uno para conversar sobre su pasado como jugador en la mejor selección boliviana de la historia. También habló sobre la actualidad de 'La Verde', que este martes dejará la vida contra Brasil en busca del repechaje y la soñada clasificación al Mundial.

“Ojalá Dios quiera que el resultado de Venezuela nos ayude, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo acá que es ganar, ojalá a los muchachos les salga todo y sea una fiesta increíble y nos den esa satisfacción e ilusión de que tenemos todavía el chance de ir al mundial”, manifestó Etcheverry.

Etcheverry se siente muy motivado y con la esperanza de que nuevamente la selección boliviana repita la historia de ir al Mundial, afirma que conoce de la dificultad de enfrentar a Brasil.

“Mientras los jugadores estén bien concentrados, atentos hasta en el contragolpe de los brasileros podemos estar tranquilos”, afirmó Etcheverry, quien señaló que cree en la personalidad de los jugadores seleccionados por Óscar Villegas.

Señaló que uno de los principios que debe mostrar un jugador es actitud, personalidad y ganas de triunfo.

Etcheverry fue uno de los protagonistas de la soñada clasificación al Mundial del año 1993, eliminatoria que hizo vibrar los corazones a los bolivianos, que hoy también sueñan con repetir la historia.

Bolivia requiere ganar a Brasil este martes, y también espera los resultados obtenidos entre el encuentro entre Venezuela y Colombia, donde se espera una victoria de la selección colombiana para poder lograr clasificar al Mundial.

