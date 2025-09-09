TEMAS DE HOY:
PCC interpol Bolivia Felcn

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

(VIDEO): Así llegó la selección de Brasil al aeropuerto de Viru Viru para enfrentar a Bolivia

La selección de Brasil arribó al aeropuerto de Viru Viru con una numerosa comitiva. Son alrededor de 75 personas, entre ellas 25 jugadores, que ya pisaron suelo boliviano.

Jhovana Cahuasa

08/09/2025 20:54

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este lunes al promediar las 20:00 horas, arribaron al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, la selección de Brasil, acompañados de una gran comitiva conformada por 75 personas, entre ellos 25 jugadores.

Uno de los primeros en bajar del avión de un vuelo chárter, fue el actual entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien arribó a Bolivia con 7 jugadores nuevos que debutarán en su selección.

Brasil enfrentará a Bolivia con cambios en todas las líneas, respecto al partido contra Chile, aunque mantendrá a cuatro delanteros.

Hinchas brasileños se apostaron en las puertas del aeropuerto de Viru Viru, para recibir a su selección. En esta jornada varios ciudadanos brasileños también llegaron a Bolivia, para dirigirse a El Alto, donde podrán observar el encuentro entre ambas selecciones.

La pentacampeona ya tiene asegurado su lugar en el Mundial, pero buscará un repechaje para jugar en los 4.100 msnm en el estadio el Titán de Villa Ingenio en El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD