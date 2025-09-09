(VIDEO): Así llegó la selección de Brasil al aeropuerto de Viru Viru para enfrentar a Bolivia

Este lunes al promediar las 20:00 horas, arribaron al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, la selección de Brasil, acompañados de una gran comitiva conformada por 75 personas, entre ellos 25 jugadores.

Uno de los primeros en bajar del avión de un vuelo chárter, fue el actual entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien arribó a Bolivia con 7 jugadores nuevos que debutarán en su selección.

Brasil enfrentará a Bolivia con cambios en todas las líneas, respecto al partido contra Chile, aunque mantendrá a cuatro delanteros.

Hinchas brasileños se apostaron en las puertas del aeropuerto de Viru Viru, para recibir a su selección. En esta jornada varios ciudadanos brasileños también llegaron a Bolivia, para dirigirse a El Alto, donde podrán observar el encuentro entre ambas selecciones.

La pentacampeona ya tiene asegurado su lugar en el Mundial, pero buscará un repechaje para jugar en los 4.100 msnm en el estadio el Titán de Villa Ingenio en El Alto.

