Deportes

Paraguay decreta feriado nacional para celebrar su clasificación al Mundial 2026

Después de 16 años los paraguayos vuelven a una copa del Mundo, motivo por el cual el presidente Santiago Peña, decretó feriado nacional hoy viernes 5 de septiembre.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 9:02

Foto: Redes Sociales.
Paraguay

Tras igualar sin goles ante Ecuador como local, la 'Albirroja' aseguró una plaza entre los seis clasificados directamente al Mundial de Conmebol.

Ese hecho llenó de euforia a la población y para consolidar el ambiente festivo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado este viernes 5 de septiembre, por la clasificación de la selección de Paraguay al Mundial de Fútbol del 2026.

El partido se desarrolló como local, este jueves en el estadio asunceno Defensores del Chaco en las eliminatorias suramericanas y junto a Ecuador igualaron por 0-0 dicha selección también logró con el empate su clasificación.

Después de 16 años los paraguayos vuelven a una copa del Mundo, y su presidente a través de sus redes sociales expresó su emoción.

"Tuvieron que pasar 16 años desde nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. ¡Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", escribió el mandatario Santiago Peña en su cuenta en X.

 

