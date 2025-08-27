“Nos jugaremos todo”, dijo Villegas y señaló que La Verde está lista para enfrentar a Colombia y Brasil

El director técnico de la Selección Boliviana, Óscar Villegas, manifestó este martes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que todo se encuentra listo para que La Verde, pueda enfrentar a Colombia y Brasil, por eliminatorias mundialistas.

“Es una etapa linda a la que hemos llegado después de mucho tiempo, y estamos totalmente involucrados en el objetivo, en poder lograr el repechaje”, manifestó Villegas.

El DT de la selección boliviana, señaló que están preparados para cualquier eventualidad que pueda existir en torno a la llegada de los jugadores, y afirmó que existe la posibilidad de que algunos jugadores lleguen de manera directa Barranquilla, para enfrentar a Colombia, mientras que otros ya se encuentran en suelo boliviano.

“Hoy tenemos 14 legionarios, podrían haber sido más, pero nos estamos acomodando a esta nueva comodidad, y estamos contentos de tener a estos 14 jugadores representando a Bolivia fuera del país”, afirmó Villegas.

Tras ser consultado si tiene ya una lista de los jugadores que podrían viajar directamente a Barranquilla para enfrentarse frente a Colombia, el director técnico Villegas reveló algunos nombres.

“Por el momento están Monteiro, Roberto Carlos, Medina y Efraín Morales, podría sumarse Villamil, tomando en cuenta que tiene un partido muy próximo y llegaría el lunes acá para viajar nuevamente el martes no vale la pena, además viene de un trajín, entonces creemos que Villamil se va directo a Barranquilla”, detalló Villegas.

Villegas dijo que se jugarán todo en estos dos partidos iniciando en Colombia, así que señaló que no habrá opciones de guardar a jugadores para el partido de Brasil, pero afirmó que hay que jugar con aquellos jugadores que estén adaptados a la altura.

