Video: ¡De terror! Cancelan el partido entre Independiente y Universidad de Chile por graves incidentes y enfrentamientos

Graves incidentes se suscitaron este miércoles por la noche, en medio del partido de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana, realizado en el estadio de Avellaneda en Argentina, donde Independiente se enfrentaba a la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

La barra brava de los visitantes había provocado destrozos, presuntamente arrojando bombas de estruendo y proyectiles a las bandejas inferiores.

Posteriormente fue la barra disidente local que irrumpió en el sector del adversario que se encontraba en un sector de la Tribuna Sur Alta, y se registraron grave enfrentamientos, donde incluso varias personas terminaron ensangrentadas y con lesiones.

Según reseña DSports, los chilenos habían violentado un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas.

Al inicio del segundo tiempo el partido sufrió retrasos debido a que continuaban los altercados, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojar a la barra que estaba fuera de control.

“Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”, fue el aviso que se escuchó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Posteriormente se reanudó el encuentro, pero continuaron las agresiones a los dos minutos del segundo tiempo el juez ordenó parar el cotejo debido a que hinchas ingresaron al campo de juego, algunos de ellos heridos por la agresión de los atacantes de la U.

Luego el árbitro llamó a los capitanes y los reunió con el jefe de seguridad y suspendió el encuentro a falta de garantías, la serie estaba 2-1 para los chilenos.

