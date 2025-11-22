Impresionante imagen aérea de Asunción previo a la final de la Sudamericana (Video)

La ciudad de Asunción luce radiante en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. Un video difundido por la agencia EFE muestra una toma aérea que resalta el cielo despejado y el clima cálido que acompaña la jornada futbolera.

En las imágenes se observa la capital paraguaya desde lo alto, con sus avenidas, edificios y zonas ribereñas destacando bajo el sol. La grabación también captura la movilidad y el movimiento típico de una ciudad que se preparaba para recibir un evento continental.

El ambiente previo al duelo es palpable. Este sábado, Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentan en la esperada final, un cruce que acapara la atención del continente. La toma en video se ha convertido en una de las postales del día, mostrando la majestuosidad de Asunción en plena fiesta deportiva.

