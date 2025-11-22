La llevaron por un dolor en el ojo y hallaron una infección severa con gusanos en la cabeza

Una mujer pidió ayuda médica para su hija luego de descubrir que tenía gusanos en la cabeza. La nena, de 11 años, se había quejado de un fuerte dolor en uno de sus ojos y, al revisarla, su mamá notó la presencia de insectos en el cuero cabelludo.

El episodio ocurrió este miércoles en Santo Tomé, Corrientes. Alarmada, la mujer llamó al Hospital Universitario San Juan Bautista para pedir ayuda, y un equipo médico trasladó rápidamente a la menor al centro de salud.

Los profesionales intentaron extraer las larvas, pero no lograron retirarlas por completo: la infección estaba muy avanzada y los gusanos ya habían comenzado a destruir tejido, incluso perforando parte del hueso del cráneo. Ante la gravedad del cuadro, decidieron trasladarla al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital provincial, donde permanece internada y bajo control especializado.

Según publicó El Litoral, quienes presenciaron el procedimiento quedaron “estupefactos” por el estado de la niña y por el tiempo que habría permanecido así sin recibir atención.

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra explicó al medio que el diagnóstico se corresponde con miasis foruncular, una infestación provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cuero cabelludo.

“Estos casos se ven como forúnculos. A partir de ahí, las larvas comienzan a desarrollarse y dañan el tejido, pudiendo —como en este caso— afectar el cráneo, convirtiéndose en un cuadro severo”, señaló el especialista.

Serra agregó que, aunque la higiene y el cuidado influyen, lo habitual es que los padres consulten rápidamente cuando notan lesiones o tumores en el cuero cabelludo que supuran o presentan secreción.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad y la Justicia intervino de oficio, iniciando una causa contra la madre por lesiones graves por omisión. Ahora, la investigación busca determinar responsabilidades a partir de testimonios y de los informes médicos sobre el alarmante estado de salud en el que se encontraba la menor.

Mira la programación en Red Uno Play