¡De la ficción a la acción! Policías disfrazados de 'Tortugas Ninja' capturan a ladrón de autos

Una escena insólita y digna de un cómic se vivió en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana de Chile, cuando efectivos de la policía local, conocidos como Carabineros, lograron detener a un presunto ladrón de vehículos mientras se encontraban disfrazados de las "Tortugas Ninja" en medio de una actividad de prevención dirigida a niños.

El peculiar momento fue grabado por vecinos y el video se viralizó rápidamente en internet, mostrando a los uniformados caracterizados como los héroes mutantes mientras se desplegaban para interceptar al sospechoso.

La alerta inesperada en plena actividad infantil

Según el relato policial, los agentes estaban participando en una presentación preventiva en un jardín de infancia cuando la rutina fue interrumpida por una alerta de emergencia, según informa Meganoticias.

Un vecino se acercó a la actividad para informar que, a pocas cuadras, un sujeto acababa de robar un automóvil, utilizando supuestamente una piedra para amedrentar a la víctima. Sin pensarlo dos veces, los "héroes" salieron del evento y se lanzaron a la persecución.

El teniente Hans Strobel, de la Prefectura Santiago Sur, confirmó que los Carabineros de la Comisaría de San Ramón, "mientras se dirigían a realizar una presentación preventiva... lograron detener un sujeto, quien fue sindicado por intentar realizar un robo a un vehículo".

Las imágenes difundidas capturan la intervención en plena vía pública, donde los agentes, en un despliegue rápido, lograron reducir al hombre.

El detenido es un extranjero, venezolano, de 35 años con situación migratoria irregular en el país, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía local. La rápida acción policial en flagrancia aseguró que el sospechoso fuera entregado a la justicia.

