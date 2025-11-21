Estructura del Estado se reduce de 58 a 17 Viceministerios

El presidente Rodrigo Paz viene encarando una tarea que fue comprometida durante la campaña electoral, ayer lo hizo con el cierre del Ministerio de Justicia, y con esta acción enmarca en lo anunciado por hacer los esfuerzos por reducir el gasto público, así lo señaló la vocera Presidencial, Carla Faval.

“En poco más de una semana de gestión, el presidente ha hecho una restructuración del Estado, convirtiendo 17 Ministerios en 15, convirtiendo 58 Viceministerios en 17. Esta medida envía un mensaje, el Estado deja de ser una bolsa de empleos”, indicó Faval.

La vocera remarcó que la labor del mandatario está “muy enfocada” en devolver la estabilidad al país, que enfrenta una compleja situación económica, y subrayó que las medidas adoptadas buscan sentar las bases para una administración más ágil y sostenible.

Los indicado por la vocera Presidencial se enmarca en la reestructuración del Órgano Ejecutivo contemplada en el Decreto Supremo 5488, publicado en la Gaceta Oficial el 16 de noviembre.

Sin embargo, no toma en cuenta que tras el cierre del Ministerio de Justicia, los Ministerio del gabinete del presidente Rodrigo Paz se achicaría a 14.

El Decreto Supremo 5488 establece que se eliminan los ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierra. Además crea el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía en reemplazo al de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

La nueva composición del Ejecutivo queda de la siguiente manera:

1) Ministerio de Relaciones Exteriores;

2) Ministerio de la Presidencia;

3) Ministerio de Gobierno;

4) Ministerio de Defensa;

5) Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente;

6) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

7) Ministerio de Hidrocarburos y Energías;

8) Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua;

9) Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda;

10) Ministerio de Minería y Metalurgia;

11) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;

12) Ministerio de Salud y Deportes;

13) Ministerio de Educación;

14) Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

Mira la programación en Red Uno Play