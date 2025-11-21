¿Quiénes integrarán la ‘Comisión de la verdad por los hidrocarburos'?

Carla Faval, vocera Presidencial, en conferencia de prensa anunció que este viernes el presidente Rodrigo Paz tendrá una reunión de gabinete ministerial en donde se va a conformar la ‘Comisión de la verdad de los hidrocarburos’.

“Hoy el presidente Paz va a coordinar este tema con los ministros, posterior a eso se va a anunciar al país sobre quienes van a conformar esta Comisión de la verdad y cómo se va a manejar”, adelantó Faval.

Agregó que en torno a la asignación de recursos económicos para el ‘normal funcionamiento de la comisión’ se está evaluando qué Ministerio se hará cargo de la asignación presupuestaria.

“Se está tomando con mucho cuidado este tema, porque se quiere reducir el gasto público para garantizar el normal funcionamiento de nuestra economía. En el transcurso del día vamos a ir comunicando cómo se va a manejar la ‘Comisión de la verdad’”, acotó.

El presidente del Estado Rodrigo Paz ordenó ayer la conformación de la ‘Comisión de la verdad por los hidrocarburos’, para exponer una supuesta estructura paralela en el sector.

Aseguró que esta comisión indagará en profundidad para mostrar toda la verdad y hará que los responsables sean llevados ante la justicia.

Paz remarcó que, en cuestión de 12 días de gobierno, se ha encontrado hechos gravísimos de gestiones pasadas sobre corrupción, desfalco y robo en el sector de hidrocarburos.

Carla Faval, vocera Presidencial, en conferencia de prensa anunció que, a partir de este lunes 24 de noviembre, todos los lunes se realizará una conferencia de prensa para avisar al país la agenda del presidente Rodrigo Paz y los temas relevantes sobre la acción gubernamental.

